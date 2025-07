Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Mit Luftdruckgewehr geschossen: Strafanzeigen gegen zwei Männer; Geld aus der Hand entwendet - Zeugen gesucht!; und mehr

Stadt und Kreis Offenbach (ots)

1. Mit Luftdruckgewehr geschossen: Strafanzeigen gegen zwei Männer - Offenbach am Main

(fg) Ein Luftgewehr stellte eine Streifenbesatzung am Donnerstagnachmittag, gegen 15 Uhr, im Rahmen eines Einsatzes in der Straße "Am Wiesengrund" sicher. Ein 23-Jähriger und sein Begleiter sollen zuvor im Bereich eines Feldwegs hinter der Straße mit der Luftdruckwaffe auf Zielscheiben geschossen haben. Ein Zeuge hatte dies beobachtet, die Polizei alarmiert und eine detaillierte Personenbeschreibung übermittelt. Kurz darauf konnten die beiden Verdächtigen durch die Polizei lokalisiert und kontrolliert werden. Auf die beiden Offenbacher kommt nun jeweils ein Strafverfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz zu.

2. Geld aus der Hand entwendet: Wer hat die beiden Täter gesehen? - Offenbach am Main

(fg) Zwei Unbekannte entwendeten am Mittwochvormittag, gegen 11.30 Uhr, in der Waldstraße (40er-Hausnummern) rund 400 Euro Bargeld aus der Hand einer 58 Jahre alten Frau. Die Offenbacherin hatte das Geld kurz zuvor an einem Schalter der dortigen Bankfiliale abgehoben. Mit der Beute machten sich die beiden Diebe anschließend davon. Einer der Unbekannten war 20 bis 25 Jahre alt, schwarzhaarig und 1,75 bis 1,80 Meter groß. Er war mit einem roten T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose und dunklen Schuhen begleitet. Sein Komplize war ebenfalls 1,75 bis 1,80 Meter groß und hatte schwarze Locken; er war komplett schwarz gekleidet. Zeugen des Diebstahls melden sich bitte auf der Wache des Polizeireviers in Offenbach unter der Rufnummer 069 8098-5100.

3. Vermisster ist wieder da - Offenbach am Main

(fg) Der seit Mittwochabend vermisste 80-Jährige aus Offenbach am Main ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

4. Ölspur verursachte Unfall: Polizei ermittelt und sucht nach Zeugen - Bundesstraße 45 / Rodgau

(fg) Eine über drei Fahrstreifen verteilte Ölspur auf der Bundesstraße 45 im Bereich der Anschlussstelle Rodgau (Dudenhofen) in Fahrtrichtung Hanau hatte am Montag, kurz vor 18 Uhr, einen Unfall zur Folge. Eine 46-Jährige war in ihrem blauen Nissan Note auf dem Beschleunigungsstreifen der Anschlussstelle Dudenhofen in Richtung Hanau unterwegs, als sie aufgrund von Öl auf der Fahrbahn mit ihrem Auto ins Schleudern geriet und die Kontrolle verlor. Dabei prallte der Nissan in eine auf der rechten Spur befindliche Sattelzugmaschine mit Auflieger und im weiteren Verlauf gegen die Mittelschutzplanke. Insgesamt entstand ein Schaden von rund 7.500 Euro, verletzt wurde niemand. Die eingesetzte Streife stellte auf den beiden Fahrstreifen und auch auf dem Beschleunigungsstreifen deutliche Ölspuren über eine Länge von etwa 100 Metern fest, weshalb es im Rahmen der Reinigungsarbeiten zeitweise zur Sperrung kam. Die Polizei sucht den Verursacher der Ölspur und bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 06181 9010-0 auf der Wache der Polizeiautobahnstation Südosthessen zu melden.

18.07.2025, Offenbach, Pressestelle, Felix Geis

