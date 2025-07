Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Vermisstensuche nach Yasin Leon Erdogan

Heusenstamm (ots)

(fg) Wo ist Yasin Leon Erdogan aus Heusenstamm? Das fragt die Kriminalpolizei in Offenbach und bittet die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche nach dem 21 Jahre alten Vermissten.

Herr Erdogan wurde zuletzt am Donnerstagnachmittag, gegen 16 Uhr, in der Goethestraße in Heusenstamm gesehen. Der Vermisste könnte unter dem Einfluss von Rauschmitteln stehen.

Der Gesuchte ist etwa 1,84 Meter groß, hat eine schlanke Statur, kurzes schwarzes Haar und einen Kinnbart sowie Oberlippenbart. In seiner rechten Augenbraue sind zwei Streifen rasiert. Er soll eine kleine Bauchtausche mit sich führen.

Wer Hinweise auf den Aufenthaltsort von Yasin Leon Erdogan geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 069 8098-1234 bei der Polizei in Offenbach oder bei jeder anderen Polizeidienststelle zu melden.

Hinweis: Ein Bild des Vermissten ist der Meldung beigefügt. (Quelle: privat)

18.07.2025

