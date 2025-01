POL-RE: Bottrop: Hinweise auf Tatverdächtige - Fahndung erledigt

Recklinghausen (ots) - Recklinghausen: Am Freitagabend in der Zeit von 19:00 Uhr bis 22:20 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Terassentür eines Einfamilienhauses am Beisinger Weg auf. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und flüchteten unerkannt. Bottrop: Mit Schmuck und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch auf der Lindhorststraße. ...

mehr