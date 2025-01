Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen/ Bottrop/ Marl/ Dorsten : Polizei bittet nach Einbrüchen um Hinweise

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen:

Am Freitagabend in der Zeit von 19:00 Uhr bis 22:20 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter eine Terassentür eines Einfamilienhauses am Beisinger Weg auf. Sie entwendeten unter anderem Schmuck und flüchteten unerkannt.

Bottrop:

Mit Schmuck und Bargeld flüchteten unbekannte Täter nach einem Einbruch auf der Lindhorststraße. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten in der Zeit von Samstagabend (23:35 Uhr) bis Sonntag (03:00 Uhr) über eine Kellertür Zugang zum Einfamilienhaus. Sie durchwühlten mehrere Räume.

Marl:

Am frühen Morgen (5:00 Uhr) brachen vermutlich zwei unbekannte Männer in ein Wohnhaus an der Matthias-Claudius-Straße ein. Dazu drückten sie eine Terassentür auf. Ein Anwohner, der zu diesem Zeitpunkt noch schlief, bemerkte kurze Zeit später die geöffnete Tür. In seinem Garten konnte er einen der Einbrecher erkennen und schrie ihn lautstark an. Der Unbekannte lief davon. Im Wohnhaus kam ihm dann ein weiterer Täter entgegen. Auch diesen schlug er durch einen lauten Schrei in die Flucht. Nach bisherigen Informationen stahlen die beiden Männer mehrere Computer und andere elektronische Geräte. Die Polizei konnte in dem Haus mutmaßliche Beweismittel sicherstellen.

Die Täter werden wie folgt beschrieben:

1. Person: Deutlich über 50 Jahre alt - sehr hager und knochig - ca. 1,70 Meter 2. Person: Ca. 1,80 - 1,85 Meter - kräftig gebaut

Dorsten:

Auf der Borkener Straße schlugen unbekannte Täter am heutigen Morgen gegen 04:30 Uhr die Glastür eines Geschäfts ein. Sie flüchteten unter anderem mit Bargeld und mehreren Handys. Eine Videoüberwachung zeichnete zwei maskierte Tatverdächtige auf, die Winterjacken mit aufgezogenen Kapuzen trugen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Tel. 0800/2361 111 bei den zuständigen Kommissariaten zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell