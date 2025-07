POL-OF: Schaf getötet: Ermittlungen wegen Verstoß gegen das Tierschutzgesetz - Polizei sucht oberkörperfreien Täter mit Hawaii-Badehose

Hanau und Main-Kinzig-Kreis (ots) - 1. Kühlergrill ausgebaut: Zeugen gesucht! - Hanau / Steinheim (fg) Unbekannte Fahrzeugteilediebe waren am Freitag in der Otto-Hahn-Straße (20er-Hausnummern) an einem abgeparkten Skoda Superb zugange und bauten unter anderem den Kühlergrill aus. Zwischen 2 Uhr und 9 Uhr am ...

