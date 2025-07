POL-OF: Verkehrsschild beschädigt und davongefahren: Mutmaßlicher Unfallfahrer hatte 2,17 Promille; mutmaßlich Auto beschädigt: Festnahme eines 37-Jährigen; Unbekannter griff junge Frau an und mehr

Polizeipräsidium Südosthessen

1. Schmuck, Münzen und Briefmarkensammlung aus Wohnung gestohlen - Offenbach am Main

(fg) Schmuck, Münzen und eine Briefmarkensammlung stahlen Unbekannte am Samstag aus einer Wohnung in der Domstraße im Bereich der 40er-Hausnummern. Nachdem die Einbrecher das Mehrfamilienhaus betreten und die Wohnungstür geöffnet hatten, durchsuchten sie die das Domizil. Mit der Beute flohen sie anschließend über den zuvor genutzten Einstiegsweg. Die Tat ereignete sich zwischen 17 Uhr und 22.50 Uhr. Die Kriminalpolizei war vor Ort und sicherte Spuren. Zeugen des Einbruchs melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Verkehrsschild beschädigt und davongefahren: Mutmaßlicher Unfallfahrer hatte 2,17 Promille - Offenbach am Main

(fg) Ein offenbar unter Alkoholeinfluss stehender BMW-Lenker war am Samstagmorgen, gegen 0.15 Uhr, auf der Seligenstädter Straße unterwegs und verlor im Bereich der 60er-Hausnummern die Kontrolle über seinen Wagen. Nach der Kollision mit einem auf einer Verkehrsinsel befindlichen Schild machte sich der Unbekannte in seinem weißen BMW X3 davon. Aufgrund des Verlusts des Kennzeichenschildes und mehrerer Zeugenaussagen war der mutmaßliche Fahrer schnell ausfindig gemacht. Der 55 Jahre alte Offenbacher hatte wohl vor Fahrtantritt reichlich Alkohol konsumiert. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von 2,17 Promille. Der entstandene Schaden wird auf rund 300 Euro geschätzt. Die am BMW installierte "Dashcam" wurde sichergestellt. Auf den 55-Jährigen kommt nun unter anderem ein Strafverfahren wegen des Verdachts des unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

3. Mutmaßlich Auto beschädigt: Festnahme eines 37-Jährigen - Mühlheim am Main

(lei) Ermittlungen wegen Verdachts der Sachbeschädigung sieht sich nun ein 37-Jähriger gegenüber, nachdem er in der Nacht zu Montag in der Leuschnerstraße ein geparktes Auto beschädigt haben soll. Kurz nach Mitternacht ging hierzu ein entsprechender Notruf bei der 110 ein. Die eintreffenden Streifen, die hinter dem Haus ein entglastes Auto entdeckten, sichteten den Tatverdächtigen zunächst kurz, ehe er minutenlang über mehrere Grundstücke flüchtete und sich in verschiedenen Gärten zu verstecken versuchte. Mithilfe aufmerksamer weiterer Mitteiler sowie eigenen Beobachtungen der Beamten konnte der Tatverdächtige kurz darauf jedoch in einer Garage gestellt und vorläufig festgenommen werden, wobei die Beamten aufgrund seines Verhaltens das Reizstoffsprühgerät einsetzen mussten. Der 37-Jährige, der zwischenzeitlich von einer hinzugerufenen Rettungswagenbesatzung ambulant behandelt wurde und augenscheinlich unter Drogeneinfluss stand, kam danach in eine Fachklinik.

4. Verletzter Bewohner und 80.000 Euro Schaden bei Küchenbrand - Mühlheim am Main

(lei) Rund 80.000 Euro Schaden resultierten aus einem Feuer, das am Samstagvormittag in einem Mehrfamilienhaus in der Schillerstraße aus noch unklarer Ursache ausgebrochen war. Ein Bewohner hatte nach eigenen Angaben gegen 10.40 Uhr eine Rauchentwicklung in der Küche seiner Wohnung festgestellt und unter anderem noch Löschversuche unternommen, bei denen er sich eine leichte Rauchgasintoxikation zuzog und kurz darauf ins Krankenhaus kam. Die Feuerwehr konnte den Brand zügig löschen und durchlüftete im Anschluss das Haus. Die Klärung des Grundes für den Brandausbruch ist nun anstehende Aufgabe der Kriminalpolizei.

5. Vermisster ist wieder da - Heusenstamm

(fg) Der seit Donnerstagnachmittag vermisste 21-Jährige aus Heusenstamm ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird hiermit zurückgenommen.

6. Einbruch in Backstube von Hofgut: Täter nahmen leere Kassenschublade mit - Dreieich / Götzenhain

(fg) Unbekannte waren in der Nacht zum Sonntag in einer Backstube eines Hofguts an der Landesstraße 3317 zugange und nahmen eine leere Kassenschublade mit. Nach bisherigen Erkenntnissen hebelten die Täter zunächst die verschlossene Tür auf und begaben sich anschließend in den Innenraum; dieser wurde daraufhin durchsucht. Letztlich flohen sie mit dem Einsatz der dortigen Kasse. Durch das Aufhebeln der Tür entstand ein Schaden von rund 1.000 Euro. Zeugen, die zwischen Samstagabend, 21 Uhr und Sonntagmorgen, 1.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Landesstraße 3317 gesehen haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

7. Zeugensuche: Unbekannter mit bunter Hose griff junge Frau an und rannte davon - Rodgau / Weiskirchen

(fg) Etwa 70 bis 80 Kilo schwer, 30 bis 40 Jahre alt und eine schlanke Statur: mit dieser Personenbeschreibung sucht die Kriminalpolizei einen unbekannten Täter, der eine 19-Jährige am Samstagmorgen, gegen 0.50 Uhr, auf dem Radweg entlang des Bahndamms (Bahnhofstraße, verlängerte Frankenstraße) angegriffen und unter anderem im Gesäßbereich angefasst hatte. Eine Radfahrerin und ein Radfahrer wurden auf den Übergriff aufmerksam, weshalb der Gesuchte von der Frau abließ und über die dortigen Bahngleise zu Fuß flüchtete. Im Rahmen der Fahndung war auch der Polizeihubschrauber im Einsatz. Nach bisherigen Erkenntnissen folgte der Unbekannte der Frau von Weiskirchen kommend und griff sie unvermittelt von hinten an. Er hatte eine tiefe Stimme und habe ausländisch sowie undeutlich gesprochen. Besonders auffällig war die kurze, bunte Hose mit Streifenmuster. Der Täter müsste eine Verletzung an der linken Hand aufweisen. Weitere Zeugen melden sich bitte unter der Rufnummer 069 8098-1234 bei der Kriminalpolizei.

