POL-MA: Heidelberg/Kirchheim: Pkw in Vollbrand geraten - PM 1

Mannheim (ots) - Seit Donnerstag, den 10.07.2025, wird die 13-jährige Aaliyah A. aus Mannheim vermisst. Sie verließ an diesem Tag nach einem Streitgespräch mit ihren Vater gegen 06:20 Uhr das Elternhaus, um in die Schule zu gehen. Dort kam sie nie an. Sie ist seither unbekannten Aufenthaltes. Die Bekleidung der vermissten Person ist nicht bekannt. Sie führt kein ...

mehr