Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Verkehrsunfall auf der Westtangente, Einsatz Rettungshubschrauber - PM Nr. 2

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie bereits berichtet, kam es am Samstagnachmittag gegen 13:30 Uhr auf der Westtangente zu einem schweren Verkehrsunfall. Entgegen der ersten Pressemeldung (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6075270) waren lediglich zwei Fahrzeuge beteiligt.

Ein 49-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer befuhr die Westtangente in Fahrtrichtung Hemsbach und kam aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Pkw teilweise auf die Gegenfahrbahn. Hierbei kollidierte er mit einem entgegenkommenden Audi, welcher sich infolge der Kollision überschlug. Der 42-jährige Audi-Fahrer wurde im Fahrzeug eingeklemmt, schwer verletzt und im Anschluss an seine Befreiung durch die Feuerwehr mittels Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Die beiden bei ihm mitfahrenden Kinder erlitten glücklicherweise lediglich leichte Verletzungen, kamen jedoch vorsorglich in ein umliegendes Krankenhaus. Der Mercedes-Benz-Fahrer wurde ebenso leicht verletzt und in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. An den beiden Pkw entstand jeweils wirtschaftlicher Totalschaden. Diese mussten in der Folge abgeschleppt werden.

Während der Rettungsarbeiten und der Unfallaufnahme war der betroffene Abschnitt der Westtangente für dreieinhalb Stunden gesperrt.

Neben Polizei befanden sich Rettungskräfte (inklusive Rettungshubschrauber) und die Freiwillige Feuerwehr Weinheim im Einsatz.

Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell