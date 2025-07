POL-MA: Weinheim, Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall mit 4 Fahrzeugen

Mannheim (ots) - Am Freitag, den 11.07.2025 gegen 12:15 Uhr, kam es an der Kreuzung Schillerstraße / Schulstraße in Mühlhausen zu einem Verkehrsunfall zwischen einem 61-jährigen Rollerfahrer und einem 14-jährigen Fahrradfahrer. Der Rollerfahrer befuhr die Schillerstraße in Richtung Bruchsaler Straße. Zu gleicher Zeit befuhr der 14-Jährige ebenfalls die ...

