Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: 89-jähriger Mann in Lübz vermisst

Lübz/Plau am See (ots)

Die Polizei Plau am See sucht derzeit nach einem 89-jährigen Mann aus Lübz.

Dieser wurde letztmalig am gestrigen Montag gegen 18:00 Uhr gesehen, als er sein Wohnhaus im Finkenweg in Lübz verließ und ist seitdem unbekannten Aufenthaltes. Der Vermisste ist vermutlich orientierungslos und dringend auf Medikamente angewiesen. Eine hilflose Lage kann nicht ausgeschlossen werden.

Die Fahndungsmaßnahmen der Polizei unter Einsatz einer Drohne und eines Fährtensuchhundes blieben bisher erfolglos.

Der Vermisste wird wie folgt beschrieben: - weiße Haare - 175 cm - vorgebeugte Haltung - Bekleidung: Dunkelblauer Anorak, grün-kariertes Hemd, dunkelblaue Trainingshose, kleine Umhängetasche

Ein Bild des Vermissten können Sie unter folgendem Link einsehen: https://t1p.de/zgptp

Die Polizei Plau am See bittet mit dem angefügten Foto um Mithilfe aus der Bevölkerung. Hinweise nimmt das Revier Plau am See unter der Rufnummer 038735 8370 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell