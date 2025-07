POL-MA: MA-Mallau: Frontalzusammenstoß zwischen zwei Fahrzeugen, Rettungskräfte und Polizei vor Ort, PM 1

Mannheim (ots) - Am Abend des 11.07.2025, gegen 21:30 Uhr, kam es auf dem Schulhof des Ludwig-Frank-Gymnasiums in der Käfertaler Straße zu einem Brand. Dieser befand sich im Bereich einer Überdachung auf dem Schulgelände. Das Feuer breitete sich in der Folge auf die Überdachung aus. Mehrere Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der angrenzenden Sporthalle ...

mehr