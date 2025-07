Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis: Brandausbruch in Wohnhaus - Pressemitteilung Nr. 1

Meckesheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochnachmittag geriet gegen 16:15 Uhr die Küche eines Wohnhauses in der Friedrichstraße in Brand. Die eingesetzten Kräfte der Feuerwehr konnten das Feuer schnell unter Kontrolle bringen. Zum Schadensausmaß sowie zu möglichen Verletzungen liegen bislang keine Informationen vor. Aktuell befinden sich Einsatzkräfte des Rettungsdienstes sowie der Feuerwehr und der Polizei vor Ort.

