Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: MA-Neckarstadt: Brand an Schulgelände - keine Verletzten, Polizei bittet um Hinweise

Mannheim (ots)

Am Abend des 11.07.2025, gegen 21:30 Uhr, kam es auf dem Schulhof des Ludwig-Frank-Gymnasiums in der Käfertaler Straße zu einem Brand. Dieser befand sich im Bereich einer Überdachung auf dem Schulgelände. Das Feuer breitete sich in der Folge auf die Überdachung aus.

Mehrere Personen, die sich zu diesem Zeitpunkt in der angrenzenden Sporthalle aufhielten, wurden rechtzeitig ins Freie begleitet - verletzt wurde glücklicherweise niemand. Dank des schnellen Eingreifens der Feuerwehr konnte das Feuer rasch unter Kontrolle gebracht und ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Der Gesamtschaden wird vorläufig auf rund 40.000 Euro geschätzt.

Die genaue Brandursache ist Gegenstand der weiteren polizeilichen Ermittlungen. Die ausstehenden Ermittlungen hierzu wurden eingeleitet. Zeugen die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Neckarstadt unter der Telefonnummer: 0621 33010 zu melden.

