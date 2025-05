Bundespolizeiinspektion Hamburg

BPOL-HH: Über 3 Promille: Bundespolizei muss hilflosen Mann im Bahnhof Harburg in Schutzgewahrsam nehmen-

Hamburg (ots)

Am 15.05.2025 gegen 13.40 Uhr informierte ein DB-Mitarbeiter telefonisch die Bundespolizei im Revier im Bahnhof Harburg über einen am Bahnsteig 1 regungslos liegenden Mann. Umgehend erreichte ein Streifenteam der Bundespolizei den Bahnsteig. Dort lag tatsächlich ein offensichtlich stark alkoholisierter Mann am Boden.

"Der Mann war so betrunken, dass er nicht mehr "wegefähig" war. Er konnte nur mit Unterstützung der Polizeibeamten aufstehen. Der ukrainische Staatsangehörige aus Kiel konnte sich anschließend ohne Hilfe nicht mehr auf den Beinen halten und wurde von Bundespolizisten gestützt zum Bundespolizeirevier im Bahnhof verbracht."

Nach Ankunft auf der Wache ergab ein durchgeführter Atemalkoholtest einen Wert von 3,08 Promille. Ein angeforderter Arzt stellte anschließend die Gewahrsamsfähigkeit des Mannes fest. Im weiteren Verlauf bekam der 37-Jährige in einer Gewahrsamszelle im Bundespolizeirevier ausreichend Gelegenheit zur Ausnüchterung und wurde später wieder "wegefähig" entlassen.

Die Bundespolizeiinspektion Hamburg warnt wiederholt in diesem Zusammenhang:

"Leider kommt es durch stark alkoholisierte Personen, verbunden mit leichtsinnigem Verhalten an Bahnanlagen, immer wieder zu schweren Unfällen im Bahnbereich. Häufig gefährden sich alkoholisierte Personen durch ihr leichtsinniges Verhalten nicht nur selbst, sondern auch Reisende und Helfer."

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Hamburg, übermittelt durch news aktuell