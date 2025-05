Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Heckenbrand am Treppkesweg

Bild-Infos

Download

Kranenburg (ots)

Am Mittwochmorgen wurde der Löschzug Kranenburg und die Löschgruppe Frasselt-Schottheide zu einem Heckenbrand an den Treppkesweg im Reiterdorf alarmiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stellten diese fest, dass mehrere Meter einer Tuja-Hecke in Flammen standen. Die Eigentümer hatten bereits erste Löschversuche unternommen. Durch einen schnellen und gezielten Einsatz der Feuerwehr konnte der Brand mittels Schnellangriff zügig unter Kontrolle gebracht und vollständig gelöscht werden. Im Anschluss an die Löschmaßnahmen untersuchten die Einsatzkräfte die Brandstelle mit einer Wärmebildkamera, um sicherzustellen, dass keine weiteren Glutnester vorhanden waren. Die Einsatzstelle wurde anschließend an die Eigentümer übergeben. Die Ermittlungen zur Brandursache ergaben, dass offenbar Flämmarbeiten im direkten Umfeld der Hecke den Brand ausgelöst hatten. Die Feuerwehr Kranenburg weist in diesem Zusammenhang erneut eindringlich auf die erhebliche Brandgefahr hin, die von Flämmarbeiten in unmittelbarer Nähe von Hecken ausgeht. Bereits am Dienstag musste die Feuerwehr in Pfalzdorf einen ähnlichen Einsatz bewältigen, bei dem ebenfalls eine Tuja-Hecke nach Flämmarbeiten Feuer gefangen hatte. Die Feuerwehr rät dringend davon ab, Flämmarbeiten in der Nähe von Hecken oder anderen leicht entzündlichen Materialien durchzuführen, um solche gefährlichen Situationen zu vermeiden.

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Kranenburg, übermittelt durch news aktuell