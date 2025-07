Nußloch (ots) - Am gestrigen Donnerstag gegen 10:00 Uhr klingelte eine unbekannte männliche Person in der Kurpfalzstraße und bot dem lebensälteren Bewohner Gartenarbeiten an. Als der 89-Jährige zustimmte, kamen anschließend eine männliche und eine weibliche Person hinzu und die Unbekannten begannen mit den ...

mehr