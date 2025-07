Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Unfall zwischen Zweiradfahrern - Beide verletzt

Mannheim (ots)

Am Donnerstagabend, gegen 22:30 Uhr, fuhren sowohl ein 41-jähriger Pedelec-Fahrer, als auch ein 47-jähriger Radfahrer auf dem Radweg in der Karl-Feuerstein-Straße, jedoch in entgegengesetzter Richtung. Im Kurvenbereich der dortigen Unterführung unterhalb der Bahnschienen, kam es trotz sofort eingeleiteter Bremsmanöver beider Fahrer zur Kollision, wodurch beide Männer zu Fall kamen und sich hierbei verletzten. Der 41-Jährige verletzte sich hierbei schwer und musste in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht werden. Der Radfahrer wurde ebenfalls in einer Klinik medizinisch versorgt.

Die Höhe des Schadens an beiden Zweirädern ist bislang nicht bezifferbar.

Die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang wurden durch den Verkehrsdienst Mannheim eingeleitet.

