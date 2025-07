Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Frontalzusammenstoß zwischen Fahrrad und E-Scooter

Mannheim (ots)

Am Donnerstag war ein 9-Jähriger mit seinem Rad auf seinem Schulweg von der Wiesbadener Straße in Richtung des Speckwegs unterwegs. Um kurz vor 8 Uhr fuhr er unmittelbar vor der Einfahrt des Schulhofs ohne ausreichend acht zu geben auf die Gegenfahrspur. Dadurch kam es zu einem Frontalzusammenstoß mit einem 43-jährigen E-Scooter-Fahrer. Beide wurden bei der Kollision leicht verletzt. Der Junge kam zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. An dem Fahrrad entstand ein Schaden von 50 Euro.

Der Verkehrsdienst Mannheim übernahm die weiteren Unfallermittlungen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell