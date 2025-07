Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: BAB6/BAB61, Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Aktuelle Sperrungen aufgrund von Verkehrsbeeinträchtigungen - PM Nr. 1

BAB6/BAB61, Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aufgrund eines Defekts einer Ampelanlage im Bereich der Bundesstraße 291/L599 kam es zu einem erheblichen Rückstau, welcher sich auf die A6 und schließlich bis auf die A61 bis zum Dreieck Hockenheim ausbreitete. Derzeit ist die Überleitung von der A61 auf die A6 in Fahrtrichtung Mannheim gesperrt, da einige Verkehrsteilnehmer auf der Autobahn Wendemanöver durchgeführt haben. Die Polizei weist in diesem Zusammenhang ausdrücklich darauf hin, dass keine derartigen eigenmächtigen Verkehrsmanöver auf der Autobahn vorzunehmen sind. Es befinden sich mehrere Streifenwagen und Krafträder der Polizei zur Verkehrsregelung im Einsatz. Die Dauer der Sperrung und der Verkehrsbeeinträchtigungen ist derzeit nicht absehbar. Verkehrsteilnehmer werden gebeten die Örtlichkeit weiträumig zu umfahren. Reisende mit Fahrtziel Darmstadt oder Frankfurt verbleiben auf der BAB5. Verkehrsteilnehmer, welche in Richtung Kaiserslautern oder Saarbrücken müssen, können am Hockenheimer Dreieck auf die A61 wechseln und am Autobahnkreuz Frankenthal auf die A6 zurückkehren.

