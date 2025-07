Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6: Sonderkontrolle des Reiseverkehrs auf der Autobahn unter dem Motto "Sicher in die Ferien"

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 6 (ots)

Die Verkehrspolizeiinspektion Mannheim führte am Donnerstag zwischen 9 Uhr und 16 Uhr zusammen mit Kräften der Wasserschutzpolizei eine Sonderkontrolle unter dem Motto "Sicher in die Ferien" auf der Tank- und Raststätte Hockenheim-West an der BAB 6 durch. Anlass war die beginnende Urlaubszeit unter anderem in den Nachbarbundesländern Hessen und Rheinland-Pfalz und des damit einhergehenden Ferienreiseverkehrs. Beladung und Ladungssicherung bei Wohnmobilen und Wohnwagen, aber auch bei Bootstransporten standen im Fokus der Kontrolltätigkeit. Ein weiteres Augenmerk lag auf der Bekämpfung der Bootskriminalität Neben der Ahndung gravierender Verstöße betonte der stellvertretende Leiter der Verkehrspolizeiinspektion Mannheim, Nicolas Schütz, vor allem den präventiven Charakter dieser Kontrollmaßnahme. Wichtig sei es, vor der Fahrt in den Urlaub das Fahrzeug auf seine Verkehrssicherheit hin zu überprüfen. Gerade im Bereich der maximal erlaubten Zuladung und der Ladungssicherung bestehen immer wieder Informationsdefizite bei den Fahrerinnen und Fahrern. Deshalb will die Polizei bei Aktionen wie dieser nicht zur kontrollieren, sondern vor allem informieren und sensibilisieren. Schließlich ist das sichere Ankommen das Wichtigste im Straßenverkehr, so Nicolas Schütz.

Insgesamt wurden 81 Fahrzeug umfassend kontrolliert, davon:

- 29 Wohnwagengespanne (PKW mit Wohnwagen) - 45 Wohnmobile - 7 Bootsgespanne

Es wurden folgende Verstöße festgestellt:

- 1x Fahren ohne Fahrerlaubnis - 5x Ladungssicherung - 1x Gurt - 2x technische Mängel, davon 1x verkehrsunsicherer Bootstransport - 9x sonstige Mängel - 10x kurzzeitige Untersagung der Weiterfahrt

17,5 % der kontrollierten Fahrzeuge waren überladen. Die Beanstandungsquote insgesamt betrug 31,25 %.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell