Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Auto kommt nach Unfall in Möbelgeschäft zum Stehen // PM Nr.3

Mannheim (ots)

Nachdem am Donnerstag gegen 13:50 Uhr ein VW nach der Kollision mit einem Seat in das Schaufenster eines Möbelgeschäfts fuhr, sind liegen nun erste Ermittlungsergebnisse vor. Die 42-jährige Seat-Fahrerin war auf der Industriestraße in Richtung Inselstraße unterwegs und wollte nach links in die Fardelystraße abbiegen. Hierbei missachtete sie die Vorfahrt eines entgegenkommenden VW-Fahrers und kollidierte mit diesem. In der Folge kam der 19-jährige VW-Fahrer mit dessen Auto von der Fahrbahn ab und fuhr in die Schaufensterscheibe eines Möbelgeschäfts, wo er im Verkaufsraum zum Stillstand kam. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt und wurden vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Insgesamt entstand bei dem Unfall ein Sachschaden im hohen fünfstelligen Bereich. Während der Unfallaufnahme war die Fardelystraße sowie die Industriestraße auf Höhe des dortigen Einmündungsbereiches voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell