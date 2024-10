POL-HAM: Kontrollen in der Waffenverbotszone - Zwei Messer sichergestellt

Hamm-Rhynern (ots) - Ein 72-jähriger Radfahrer hat sich bei einem Zusammenstoß mit einem Pkw am Freitag, 11. Oktober, 11 Uhr leicht verletzt. Der Hammer befuhr den Radweg der Werler Straße in nördliche Richtung. Zur selben Zeit näherte sich ein 19-Jähriger aus Drensteinfurt in seinem Ford aus Richtung Innenstadt und beabsichtigte nach links auf den Parkplatz eines Schnellrestaurants unweit der ...

