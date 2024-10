POL-HAM: Drogendealer muss in Untersuchungshaft

Hamm (ots) - Einen flüchtigen Ladendieb konnten die Einsatzkräfte der Polizeiwache Mitte am Samstag, 12. Oktober, 19:30 Uhr stellen. Ein 53jähriger polizeibekannter Hammer hatte zuvor in einem Discount-Markt an der Grünstraße 120 Getränkedosen und andere Nahrungsmittel in einen Einkaufswagen geladen. Er verließ das Ladenlokal mit den Waren, ohne zu bezahlen und ...

mehr