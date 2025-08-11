Polizei Hagen

POL-HA: Unbekannte Frau wirft E-Scooter auf die Straße - Zeugen nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr gesucht

Hagen-Altenhagen (ots)

Eine bislang unbekannte Frau warf in der Nacht auf Sonntag (10.08.2025) in Altenhagen einen E-Scooter auf die Fahrbahn und verursachte dadurch einen Verkehrsunfall. Gegen 02.50 Uhr fuhr ein 64-jähriger Busfahrer mit seinem Linienbus über die Altenhagener Straße. Auf Höhe der Spichernstraße warf die Unbekannte den E-Scooter einer Leihfirma unmittelbar vor dem Bus auf die Fahrbahn. Der 64-Jährige leitete sofort eine Gefahrenbremsung ein, konnte einen Zusammenstoß mit dem Elektrokleinstfahrzeug aber nicht verhindern. Da er auf dem Weg zur Zentrale war, haben sich zum Unfallzeitpunkt keine Fahrgäste im Bus befunden. Die Frau flüchtete über die Altenhagener Straße in Richtung des Hauptbahnhofs und warf dabei noch eine Matratze auf die Fahrbahn, die zuvor auf dem Gehweg gelegen hatte. Der Busfahrer beschrieb die Unbekannte als etwa 25 Jahre alt mit einem ungepflegten Erscheinungsbild. Er beschrieb sie weiterhin als "dunkelhäutig" und schlank. Das Verkehrskommissariat hat die Ermittlungen wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr übernommen und bittet unter der Rufnummer 02331-986 2066 um Zeugenhinweise. (sen)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell