Polizei Hagen

POL-HA: Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

Hagen-Boele (ots)

Bei einem Unfall an der Kreuzung Batheyer Straße/Dortmunder Straße zog sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Am Sonntag (10.08.2025) wollte der 73-Jährige gegen 19.15 Uhr nach rechts in Fahrtrichtung Hohensyburg abbiegen. Hierfür hielt der Hagener zunächst an einem Stopp-Schild, um sicherzugehen, dass er seine Fahrt fortsetzen kann. Hinter dem Mann befand sich ein 39-Jähriger mit einem Ford. Er fuhr dem Senior auf, da er nach eigenen Angaben dachte, dass dieser wieder losfahren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der 73-Jährige auf die Seite und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)

