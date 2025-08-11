POL-HA: Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt
Hagen-Boele (ots)
Bei einem Unfall an der Kreuzung Batheyer Straße/Dortmunder Straße zog sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Am Sonntag (10.08.2025) wollte der 73-Jährige gegen 19.15 Uhr nach rechts in Fahrtrichtung Hohensyburg abbiegen. Hierfür hielt der Hagener zunächst an einem Stopp-Schild, um sicherzugehen, dass er seine Fahrt fortsetzen kann. Hinter dem Mann befand sich ein 39-Jähriger mit einem Ford. Er fuhr dem Senior auf, da er nach eigenen Angaben dachte, dass dieser wieder losfahren wollte. Durch den Zusammenstoß stürzte der 73-Jährige auf die Seite und zog sich schwere Verletzungen zu. Der Mann kam mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus. (arn)
Rückfragen bitte an:
Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de
Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen
Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell