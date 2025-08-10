Polizei Hagen

POL-HA: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Hagen (ots)

Ein schwerer Verkehrsunfall ereignete sich um 19:20 Uhr am Samstagabend auf der Ruhrtalstraße in der Nähe zur Einmündung "Zur Feldlage".

An der dort eingerichteten Baustelle kam es vor der rotlichtzeigenden Ampel zu einem Auffahrunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Der Fahrer (21) eines VW Golf befuhr die Ruhrtalstraße in Richtung Westhofener Straße und wartete vor der roten Baustellenampel. Neben ihm befand sich die 81jährige Fahrzeughalterin im Fahrzeug. Plötzlich habe es einen heftigen Ein-schlag gegeben und der VW Golf wurde mehrere Meter nach vorne katapultiert.

Grund dafür war ein Opel Zafira, der ungebremst mit ca. 80 km/h auf das stehende Fahrzeug auffuhr. Dessen 60jähriger Fahrer hatte offensichtlich alle geschwindigkeitsreduzierenden Verkehrszeichen, die rote Ampel, die Baustelle und das wartende Auto vor ihm übersehen.

Der in Dortmund wohnende Unfallverursacher schilderte den Unfallhergang etwas anders und behauptete, der vor ihm befindliche PKW habe plötzlich stark gebremst und er sei deshalb aufgefahren. Diese Version konnte allerdings umgehend von unabhängigen Unfallzeugen widerlegt und als Schutzbehauptung enttarnt werden.

Tatsächlich werden die alkoholbedingten, stark eingeschränkten Wahrnehmungs- und Reaktionsfähigkeiten des Auffahrenden ursächlich für den Unfall gewesen sein. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der 60jährige Mann deutlich alkoholisiert war. Eine Blutentnahme, eine Führerscheinsicherstellung und eine Strafanzeige waren die Konsequenz.

Die verletzten Insassen (Oberkörper- und Kopfverletzungen) aus dem VW Golf wurden zur ambulanten Behandlung in ein Schwerter Krankenhaus gebracht. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Beide PKW waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Es entstand ein Ge-samtsachschaden von ca. 14000 Euro. (tr)

