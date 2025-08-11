PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-HA: Mann hält sich trotz Bereichsbetretungsverbot am Bahnhof auf - Zwangsgeldverfahren eingeleitet

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein polizeibekannter Mann gegen ein erteiltes Bereichsbetretungsverbot verstieß, nahm ihn eine Streifenwagenbesatzung in Gewahrsam. Der 26-Jährige hielt sich Sonntagnachmittag (10.08.2025) in der Bahnhofstraße auf, als ihn Beamte des Schwerpuntkdienstes sahen. Der Hagener erblickte den Streifenwagen und ergriff schlagartig, jedoch vergeblich, die Flucht. Die Einsatzkräfte stoppten den Mann bereits nach kurzer Nacheile. Der 26-Jährige machte sich lautstark lustig über die polizeiliche Maßnahme und gab an, dass ihm das Bereichsbetretungsverbot egal ist. Er plane auch in Zukunft, weiterhin zur Bahnhofstraße zu kommen. Dabei nahm er eine aggressive Körperhaltung ein. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Darüber hinaus leiteten die Polizisten aufgrund des Verstoßes gegen das auferlegte Bereichsbetretungsverbot ein Zwangsgeldverfahren in Höhe von 250 Euro ein. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

  • 11.08.2025 – 08:24

    POL-HA: Motorradfahrer bei Auffahrunfall schwer verletzt

    Hagen-Boele (ots) - Bei einem Unfall an der Kreuzung Batheyer Straße/Dortmunder Straße zog sich ein Motorradfahrer schwere Verletzungen zu. Am Sonntag (10.08.2025) wollte der 73-Jährige gegen 19.15 Uhr nach rechts in Fahrtrichtung Hohensyburg abbiegen. Hierfür hielt der Hagener zunächst an einem Stopp-Schild, um sicherzugehen, dass er seine Fahrt fortsetzen kann. Hinter dem Mann befand sich ein 39-Jähriger mit einem ...

    mehr
  • 10.08.2025 – 07:00

    POL-HA: Radfahrer kollidiert mit Verkehrsinsel

    Hagen (ots) - Ein Radfahrer befuhr Samstagabend den Märkischen Ring, prallte gegen eine Verkehrsinsel, stürzte und verletzte sich schwer. Eine Polizeistreife bemerkte gegen 23:45 Uhr einen älteren Mann, wie dieser auf einem Fahrrad den Märkischen Ring entlangfuhr. Sofort war zu erkennen, dass er erhebliche Probleme hatte, sein Gleichgewicht und die Richtung zu halten. An der Einmündung zur Volmestraße befindet sich ...

    mehr
