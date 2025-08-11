Polizei Hagen

POL-HA: Mann hält sich trotz Bereichsbetretungsverbot am Bahnhof auf - Zwangsgeldverfahren eingeleitet

Hagen-Mitte (ots)

Nachdem ein polizeibekannter Mann gegen ein erteiltes Bereichsbetretungsverbot verstieß, nahm ihn eine Streifenwagenbesatzung in Gewahrsam. Der 26-Jährige hielt sich Sonntagnachmittag (10.08.2025) in der Bahnhofstraße auf, als ihn Beamte des Schwerpuntkdienstes sahen. Der Hagener erblickte den Streifenwagen und ergriff schlagartig, jedoch vergeblich, die Flucht. Die Einsatzkräfte stoppten den Mann bereits nach kurzer Nacheile. Der 26-Jährige machte sich lautstark lustig über die polizeiliche Maßnahme und gab an, dass ihm das Bereichsbetretungsverbot egal ist. Er plane auch in Zukunft, weiterhin zur Bahnhofstraße zu kommen. Dabei nahm er eine aggressive Körperhaltung ein. Die Polizisten nahmen ihn daraufhin in Gewahrsam. Darüber hinaus leiteten die Polizisten aufgrund des Verstoßes gegen das auferlegte Bereichsbetretungsverbot ein Zwangsgeldverfahren in Höhe von 250 Euro ein. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell