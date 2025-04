BPOLI EBB: Mittelfinger zieht Strafanzeige nach sich

Ostritz (ots) - 09.04.2025 / 08:35 Uhr / Ostritz Die Bundespolizei hat am 9. April 2025 in Ostritz um 08:35 Uhr drei junge Männer aus Afghanistan aufgegriffen, die zuvor die Grenze aus Polen kommend überschritten hatten. Den Aufenthalt legitimierende Dokumente hatten sie nicht dabei. Sie wurden in Gewahrsam genommen sowie eine fahndungsmäßige Überprüfung und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Die ...

mehr