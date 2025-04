Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Wieder Aufgriff in Ostritz

Ostritz (ots)

09.04.2025 / 08:35 Uhr / Ostritz

Die Bundespolizei hat am 9. April 2025 in Ostritz um 08:35 Uhr drei junge Männer aus Afghanistan aufgegriffen, die zuvor die Grenze aus Polen kommend überschritten hatten. Den Aufenthalt legitimierende Dokumente hatten sie nicht dabei. Sie wurden in Gewahrsam genommen sowie eine fahndungsmäßige Überprüfung und eine erkennungsdienstliche Behandlung durchgeführt. Die drei Männer im Alter zwischen 20 und 36 Jahren wurden nach Polen zurückgewiesen. Die Bundespolizei hat Ermittlungsverfahren wegen ihrer Verstöße gegen das Aufenthaltsgesetz eingeleitet.

Dies ist der dritte Aufgriff in Ostritz binnen weniger Tage. Weitergehende Erkenntnisse liegen nicht vor. Von den ebenfalls am gestrigen Tag in Ostritz aufgegriffenen Migranten wurden drei 15- bis 16-jährige Somali an das Jugendamt übergeben. Ein 28-Jähriger aus Afghanistan stellte ein Schutzersuchen und wurde an eine Erstaufnahmeeinrichtung weitergeleitet.

