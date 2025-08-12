Polizei Hagen

POL-HA: Lkw touchiert Autotür und fährt davon - Fahrer mit 1,8 Promille angetroffen

Hagen-Emst (ots)

Nachdem ein Lkw in der Eppenhauser Straße die offenstehende Tür eines Autos touchierte, entfernte sich der Fahrer vom Unfallort. Es ergab sich anschließend der Verdacht, dass der 46-Jährige während der Fahrt stark alkoholisiert war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wollte ein 22-Jähriger am Montag (11.08.2025) gegen 19 Uhr in seinen am Seitenrand geparkten Opel einsteigen. Nachdem sich der Hagener in das Auto gesetzt hatte, touchierte der Lkw die Tür und fuhr davon. Auf der Straße befanden sich nach der Kollision eine Plastikverkleidung, ein Spanngurt und Ladung.

Polizisten konnten den Fahrer des Lkw im weiteren Verlauf ermitteln, er hatte einen Atemalkoholwert in Höhe von 1,8 Promille. Der Mann gab an, den Unfall nicht bemerkt und auch erst nach der Fahrt zwei bis drei Biere getrunken zu haben. Die Polizisten nahmen den 46-Jährigen für eine Blutprobe mit zur Wache. Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt. Er darf bis zur weiteren Entscheidung durch einen Richter kein fahrerlaubnispflichtiges Kraftfahrzeug führen. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Verkehrsunfallflucht gegen ihn. Die Ermittlungen hierzu dauern an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell