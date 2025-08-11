Polizei Hagen

POL-HA: Aggressiver 16-Jähriger leistet Widerstand und beleidigt sowie bedroht Polizisten auf alle erdenklichen Arten

Hagen-Mitte (ots)

Am Freitag (08.08.2025) leistete ein hoch aggressiver 16-Jähriger Widerstand gegen die Polizei. Der Jugendliche hielt sich gegen 23:25 Uhr in der Dödterstraße auf und wollte in eine Disco gehen. Bei Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung fixierten Türsteher den aufgebrachten Minderjährigen bereits. Der 16-Jährige habe die Mitarbeiter beleidigt, nachdem diese ihm den Zutritt untersagten. Auch gegenüber der Polizei verhielt sich der Dortmunder verbal aggressiv und hochgradig respektlos. Er spuckte den Beamten vor die Füße und bezeichnete die Einsatzkräfte als "Hure", "Fotze" und "Hurensohn" und drohte zudem, dass er sie "ficken werde". Als er zum Streifenwagen gebracht wurde, leistete der Minderjährige Widerstand, ließ sich fallen und beleidigte sowie bedrohte die Polizisten während der Fahrt zur Wache auf alle erdenklichen Arten. Auf beruhigende Kommunikation antwortete er dauerhaft destruktiv. In der Wache wollte er einen Beamten durch einen Kopfstoß verletzen. Der 16-Jährige musste in eine Ausnüchterungszelle gebracht werden - hiergegen wehrte er sich erheblich. Er versuchte zudem vergeblich, an die Dienstwaffe einer Polizistin zu gelangen, und kniff ihr in den Oberschenkel. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 1,2 Promille. Die Beamten fertigten eine Strafanzeige wegen Widerstand, Beleidigung auf sexueller Grundlage und Bedrohung. Das Jugendamt wurde hinzugezogen. (arn)

