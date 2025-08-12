Polizei Hagen

POL-HA: 37-Jähriger nach Parfümdiebstahl vorläufig festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag (11.08.2025) rief der Ladendetektiv einer Drogerie in der Holzmüllerstraße gegen 16:15 Uhr die Polizei, als er einen Dieb verfolgte. Kurz zuvor entfernte der 37-jährige Gauner die Sicherung von einem Flakon, steckte diesen in die Tasche und verließ das Geschäft. Der Detektiv beobachtete das Geschehen, nahm die Verfolgung auf und stellte den Dieb in der Körnerstraße. Die Beamten fanden bei einer Durchsuchung des polizeibekannten Mannes Utensilien für Drogenkonsum und einen griffbereiten Schraubendreher auf. Sie nahmen den Iserlohner vorläufig fest, stellten die Gegenstände sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)

