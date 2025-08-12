PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: 37-Jähriger nach Parfümdiebstahl vorläufig festgenommen

Hagen-Mittelstadt (ots)

Am Montag (11.08.2025) rief der Ladendetektiv einer Drogerie in der Holzmüllerstraße gegen 16:15 Uhr die Polizei, als er einen Dieb verfolgte. Kurz zuvor entfernte der 37-jährige Gauner die Sicherung von einem Flakon, steckte diesen in die Tasche und verließ das Geschäft. Der Detektiv beobachtete das Geschehen, nahm die Verfolgung auf und stellte den Dieb in der Körnerstraße. Die Beamten fanden bei einer Durchsuchung des polizeibekannten Mannes Utensilien für Drogenkonsum und einen griffbereiten Schraubendreher auf. Sie nahmen den Iserlohner vorläufig fest, stellten die Gegenstände sicher und legten eine Anzeige vor. (hir)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren