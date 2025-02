Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Schaden an Pkw hinterlassen

Bocholt (ots)

Unfallort: Bocholt, Moltkestraße;

Unfallzeit: zwischen 06.02.2025, 22.00 Uhr, und 07.02.2025, 11.00 Uhr;

Zu einer Unfallflucht gekommen ist es zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag in Bocholt an der Moltkestraße. Zurück blieb ein beschädigter grauer Ford. Vom Verursacher fehlt jede Spur. Die Polizei bittet um Hinweise an das Verkehrskommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990. (to)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell