Polizei Hagen

POL-HA: Randalierer mit Besenstiel wird in Ausnüchterungszelle gebracht

Hagen-Vorhalle (ots)

Auf der Eckeseyer Straße randalierte ein 40-Jähriger mitten in der Nacht. Der Mann lief am Mittwoch (13.08.2025) gegen 00:30 Uhr mit freiem Oberkörper und einem Gegenstand in der Hand durch die Straße. Dabei schrie er und ging auf Passanten zu, die schließlich den Notruf der Polizei wählten.

Als eine Streifenwagenbesatzung eintraf, lief der Mann aus Freudenberg weiterhin oberkörperfrei, jedoch mit einem Besenstiel bewaffnet, herum. Nachdem die Polizisten ihn ansprachen, ließ er den Gegenstand sofort fallen, verhielt sich jedoch konfliktbereit. Seinen Unmut richtete er gegen die Beamten und jegliche Passanten. Der 40-Jährige machte einen erheblich alkoholisierten Eindruck, lallte und hatte starke Gleichgewichtsstörungen. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert in Höhe von 2,3 Promille. Zur Verhinderung von Straftaten, emotionalen Beruhigung und Ausnüchterung brachten die Beamten den Freudenberger in eine Ausnüchterungszelle. Hinweise auf begangene Straftaten ergaben sich nach derzeitigem Stand nicht. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

