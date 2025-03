Feuerwehr Düren

FW Düren: Jahresbilanz der Feuerwehr Düren

Düren (ots)

Die Feuerwehr Düren hat im Rahmen ihrer Jahreshauptversammlung eine Bilanz über das vergangene Jahr gezogen und richtete zugleich den Blick auf kommende Herausforderungen und Entwicklungen. Die Veranstaltung bot Gelegenheit, verdiente Mitglieder zu ehren, neue Einsatzkräfte willkommen zu heißen und über anstehende Bau- und Investitionsmaßnahmen zu informieren.

Der Einladung von Amts- und Wehrleiter Patric Ramacher folgten über 300 Gäste. Unter den Gästen zählten Bürgermeister Frank Peter Ullrich, die stellvertretenden Bürgermeister Rolf-Peter Hohn und Andreas Isecke, die Feuerschutzdezernentin Christine Käuffer, Fraktionsvorsitzende der im Rat vertretenden Parteien sowie Bezirksausschussvorsitzende und Ratsmitglieder. Komplettiert wurde die Gästeliste mit vielen Teilnehmern aus allen BOS-Organisationen und zahlreichen Mitgliedern der Feuerwehr Düren.

765 Menschen sind in der Feuerwehr Düren in den unterschiedlichen Bereichen tätig. Hiervon sind rund 440 im Einsatzdienst. Der Einsatzdienst ist ein zentraler Bestandteil, wenn es um die Sicherheit der Dürenerinnen und Dürener im gesamten Stadtgebiet geht. Die Einsatzstärke ist stabil und gut, erläutert Ramacher.

Bürgermeister Frank Peter Ullrich würdigte in seiner Ansprache das unermüdliche Engagement der ehrenamtlichen und hauptamtlichen Einsatzkräfte im Brandschutz und im Rettungsdienst: "Danke, dass Sie alle Ihre Zeit für die Bürgerinnen und Bürger in allen Bereichen, in denen Sie für uns tätig waren, zur Verfügung gestellt haben. Das ist eine große Verlässlichkeit, zu wissen, dass Sie da sind, wenn und wo es brennt. Das ist nicht selbstverständlich. Dank an dieser Stelle auch an die Familien und Arbeitgeber, die Ihren Einsatz möglich machen."

In Ihrem Grußwort dankte Feuerschutzdezernentin Christine Käuffer allen Mitgliedern der Feuerwehr Düren, dem Rettungsdienst und der Verwaltung für ihren Einsatz und zog eine kurze Bilanz der letzten Projekte und gab einen Ausblick auf die anstehenden Herausforderungen.

Im Jahresbericht für 2024 zieht Patric Ramacher Bilanz, gibt Einblicke und nennt Zahlen zum Tätigkeitsfeld der Feuerwehr Düren.

Einsatzbilanz 2024: Mehr Einsätze, steigende Anforderungen Im Jahr 2024 verzeichnete die Feuerwehr Düren 1.262 Einsätze, einschließlich technischer Hilfeleistungen (45 %), Brandeinsätzen (17 %) und Fehlalarmen (38 %). Dies ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu den Vorjahren. Hervorzuheben ist die hohe Zahl an technischen Hilfeleistungen, die den wachsenden Bedarf an vielseitigen Einsatzfähigkeiten verdeutlicht. Die hohe Anzahl der Fehleinsätze ist über dem landesweiten Durchschnitt.

Auch der Rettungsdienst blieb stark gefordert: 21.847 Einsätze wurden im Jahr 2024 bewältigt, darunter 10.464 Rettungstransportwagen-Einsätze (RTW) und 6.969 Notarzteinsätze (NEF) sowie 4.414 Krankentransporte (KTW). Die Fehleinsatzquote im Rettungsdienst lag bei 31 %.

Jugendfeuerwehr:

Die Jugendfeuerwehr besteht aus 126 Jugendlichen. Das ist ein gutes Gerüst um auch die Zukunft der Feuerwehr zu sichern. Ein kurzer Jahresbericht wurde durch den Stadtjugendwart Max Krumbach präsentiert. In seiner Rede dankte die Wehrleitung noch einmal persönlich den Jugendwarten und allen Jugendbetreuern für ihre unermüdliche und wichtige Arbeit in den einzelnen Jugendfeuerwehren.

Aus- und Fortbildung:

Im Berichtsjahr wurden 10.016 Stunden für die Aus- und Fortbildung investiert. Die Grundausbildung wurde am eigenen Standort durchgeführt und weiterführende Lehrgänge auf Kreisebene und am Institut der Feuerwehr.

Zum Abschluss sprach der Leiter der Feuerwehr nochmals in einem persönlichen Statement zu allen Mitgliedern des ehrenamtlichen und hauptamtlichen Wehrteils, wozu auch die Mitarbeitenden des Rettungsdienstes und der Verwaltung gehören. "Wir können stolz darauf sein, dass sich beide Wehrteile nach wie vor durch ihre hohe Motivation und Engagement auszeichnen und sich gegenseitig partnerschaftlich ergänzen und sich als Team verstehen. Mit dieser Leistungsstärke können wir die vielen anstehenden Projekte und Herausforderungen in 2025 wie beispielhaft die Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplanes und die fortlaufende Planung zum Neubau der Feuerwache bewältigen.

Der Dank richtete sich zugleich an die Politik und Verwaltung für die sehr gute und konstruktive Zusammenarbeit.

Beförderungen und Ehrungen:

Durch den Leiter der Feuerwehr wurden mit Unterstützung des Bürgermeisters und des stellv. Kreisbrandmeisters eine Vielzahl von Beförderungen und Ehrungen durchgeführt.

Beförderungen:

Feuerwehrmann / Feuerwehrfrau: Franz, Björn LG Merken Kiskaoglu, Sertan LG Arnoldsweiler Baumgarten, Rebecca LG Mitte Gr. 2 Borgaes, Fynn LG Lendersdorf Damm, Marc André LG Birkesdorf Ekelik, Silvanus LG Gürzenich Hensch, Fabian LG Echtz Huppertz, Jonas LG Derichsweiler Kipry, Heiko LG Mitte Gr. 2 Kruft, Nico LG Derichsweiler Lu, Kevin Chenhan LG Birkesdorf Paschke, Benjamin LG Mitte Gr. 2 Rauchfuß, Nico LG Derichsweiler Reimer, Simon LG Birkesdorf Sachser, Kai LG Birkesdorf Strauch, Leon LG Derichsweiler Tisch, Yannik LG Arnoldsweiler Weß, Marvin LG Merken

Oberfeuerwehrmann / Oberfeuerwehrfrau:

Jäger, Justin LG Derichsweiler Hensch, Melina LG Echtz Lorke, Thomas LG Niederau Viehöver, Niklas LG Birkesdorf

Hauptfeuerwehrmann / Hauptfeuerwehrfrau: Hartmann, Nicole LG Gürzenich Jierchhoff, Dominik LG Echtz Paulus, Thorsten LG Mariaweiler Paulus, Nico LG Mariaweiler Töws, Jakob LG Echtz Billstein, Andreas LG Echtz Chevalier, Pierre LG Birkesdorf

Unterbrandmeister: Schmitz, Tyler LG Niederau Steyer, Bernd LG Echtz Bieker, Sven LG Mitte Gr. 2 Bins, Thomas LG Derichsweiler Bozkurt, Nico LG Niederau Dessl, Markus-Alexander LG Mitte Gr. 1 Mühling, Sascha LG Lendersdorf Pfleumer, Fabian LG Arnoldsweiler Rath, Niklas LG Lendersdorf Wolf, Oliver LG Merken

Brandmeister / Brandmeisterin:

Feinen, Elena LG Mitte Gr. 1 Rast, Dustin LG Birkesdorf Spölgen, Alexander LG Birkesdorf Baum, Daniel LG Gürzenich Beuth, Markus LG Arnoldweiler Kuck, Daniel LG Lendersdorf Rey, Lukas LG Birkesdorf Weiler, Robin LG Birgel

Oberbrandmeister: Götzen, Stefan LG Derichsweiler Hülsmann, Sascha LG Mitte Gr. 2 Leuchtenberg, Kevin LG Arnoldsweiler

Hauptbrandmeister: John, Andreas LG Berzbuir Maevis, Lukas LG Mitte Gr. 1 Reidenbach, Patrick LG Berzbuir Röhrhoff, Sebastian LG Niederau

Brandinspektor: Dick, Björn LG Mariaweiler Blumenthal, Martin LG Lendersdorf Königs, Lars LG Merken Wrobel, Christian LG Mitte Gr. 1

Brandoberinspektor:

Wrobel, Christian LG Mitte Gr. 1

Ehrungen:

Für 10 - jährige aktive Mitgliedschaft erhalten folgende Kameradinnen/Kameraden eine Ehrung des Landes NRW: Ailer, Nils LG Merken Beuth, Christian LG Birkesdorf Boving, Alina LG Arnoldsweiler Giebels, Sebastian LG Mariaweiler Leuchtenberg, Kevin LG Arnoldsweiler Reidenbach, Patrick LG Berzbuir Reinartz, Lars LG Berzbuir Trump, Andreas LG Derichsweiler

Für 25 - jährige aktive Mitgliedschaft erhalten folgende Kameradinnen/Kameraden eine Ehrung des Landes NRW: Kück, Maik LG Mitte Gr. 2 Lorke, Thomas LG Niederau Markiefka, Thomas LG Mitte Gr. 1 Müller, André Hauptamt Stollenwerk, Peter Hauptamt Straube, Mario Hauptamt Treuling, Stefan LG Mitte Gr. 2 Uerlings, Christoph Hauptamt Vogel, Dennis LG Mariaweiler Zeiß, Patrick LG Mitte Gr. 2

Für 35 - jährige aktive Mitgliedschaft erhalten folgende Kameradinnen/Kameraden eine Ehrung des Landes NRW: Gietmann, Jacky LG Mitte Gr. 2 Oepen, Reiner LG Arnoldsweiler Wittkugel, Andreas LG Birkesdorf

Für 40 - jährige Mitgliedschaft erhalten folgende Kameradinnen / Kameraden eine Ehrung des VdF: Esser, Rudolf LG Berzbuir Fischer, Bert LG Gürzenich Frank, Gerald LG Mariaweiler Otto, Bernhard LG Gürzenich Reiermann, Alfred LG Echtz Sommer, Dirk Ehrenabteilung (Berzbuir) Tzamtzis, Achileas Ehrenabteilung (Hauptamt) Virnich, Rudolf Ehrenabteilung (Musikzug) Wallraff, Willy Musikzug

Für 50 - jährige Mitgliedschaft erhalten folgende Kameradinnen / Kameraden eine Ehrung des VdF: Fuchs, Heinrich-Wilhelm Ehrenabteilung (Hauptamt) Pütz, Heinz Ehrenabteilung (Niederau) Ramm, Josef Ehrenabteilung (Hauptamt) Rieder, Rupert Ehrenabteilung (Hauptamt) Schmitz, Josef Ehrenabteilung (Birkesdorf) Zens, Hans-Josef Ehrenabteilung (Echtz)

Für 60 - jährige Mitgliedschaft erhalten folgende Kameradinnen / Kameraden eine Ehrung des VdF: Frings, Egon Ehrenabteilung (Hauptamt) Jacobs, Bernd Ehrenabteilung (Niederau)

Kreisfeuerwehrverband - Ehrennadel in Gold Göddertz Klaus-Peter LG Berzbuir Kück Anton LG Gürzenich

Kreisjugendfeuerwehr - Bronze

Flatten, Marcel Jugendgruppe Lendersdorf Rudolph, Pascal Jugendgruppe Mariaweiler Roth, Michael Jugendgruppe Birkesdorf Schmitz, Christiane Jugendgruppe Birkesdorf Schmitz, Marco Jugendgruppe Birkesdorf

Kreisjugendfeuerwehr - Silber

Krumbach, Maximilian Jugendgruppe Gürzenich / STJFW Kück, Florian Jugendgruppe Merken Sebbeße, Mike Jugendgruppe Merken Schmitz, Volker Jugendgruppe Gürzenich

Kreisjugendfeuerwehr - Gold

Drieskens, Andy Jugendgruppe Mitte Gietmann, Jacky Jugendgruppe Mitte Kück, Maik Jugendgruppe Mitte

