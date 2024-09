Polizeipräsidium Schwaben Nord

POL Schwaben Nord: Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung

Augsburg (ots)

Augsburg - In der Nacht von Sonntag (15.09.2024) auf Montag (16.09.2024) beschädigten ein oder mehrere bislang unbekannte Täter jeweils Briefkästen in der Bgm-Miehle-Str. und in der Untersbergstraße mit Bauschaum. Außerdem brachten Unbekannte jeweils Schriftzüge auf dem Boden an.

Der Sachschaden wird auf mehrere hundert Euro geschätzt. In der Stauffenstraße wurde zudem das Auto eines 26-Jährigen mit Farbe beschmiert.

Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0821/323-3821 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Schwaben Nord, übermittelt durch news aktuell