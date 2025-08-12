PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Hagen

POL-HA: Hagener öffnet Polizisten nach häuslicher Gewalt liegend die Tür

Hagen-Eilpe (ots)

In Eilpe verletzte ein Hagener am Montag (11.08.2025) seinen Stiefvater bei einer Auseinandersetzung. In den späten Abendstunden kam es zwischen den beiden Männern während eines Besuches zu einer Meinungsverschiedenheit. Der Streit sei derart eskaliert, dass der 21-Jährige dem Hagener mit der Faust in das Gesicht schlug und ihn verletzte. Als der Mann am Boden lag, habe sein Stiefsohn ihn weiter geschlagen. Danach habe der 21-Jährige die Wohnung verlassen. Als die Polizei eintraf, öffnete der verletzte Hagener den Beamten im Liegen die Tür. Die Einsatzkräfte kümmerten sich bis zum Eintreffen einer Rettungswagenbesatzung um den Verletzten. Anschließend wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Sie konnten den 21-Jährigen nicht mehr antreffen. (arn)

Rückfragen bitte an:

Polizei Hagen
Pressestelle
Telefon: 02331 986 15 15
E-Mail: pressestelle.hagen@polizei.nrw.de

Homepage: https://hagen.polizei.nrw
Facebook: https://www.facebook.com/Polizei.NRW.HA
X: https://twitter.com/polizei_nrw_ha
Instagram: http://www.instagram.de/polizei.nrw.ha
WhatsApp-Kanal: https://url.nrw/WhatsAppPolizeiNRWHagen

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Hagen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Weitere Meldungen: Polizei Hagen
Alle Meldungen Alle
  • 12.08.2025 – 11:12

    POL-HA: Harley-Fahrer bei Unfall am Graf-von-Galen-Ring verletzt

    Hagen-Mitte (ots) - Am Montag (11.08.2025) verletzte sich ein Harley-Fahrer nach einem Überholmanöver. Der Mann befuhr den Graf-von-Galen-Ring gegen 15.10 Uhr in Richtung der Körnerstraße. Zunächst wartete der 64-Jährige mit anderen Fahrzeugen vor einer roten Ampel. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen überholte er anschließend ein Auto von rechts über den Fahrradschutzstreifen, um auf den Abbiegerfahrstreifen ...

    mehr
  • 12.08.2025 – 10:45

    POL-HA: 37-Jähriger nach Parfümdiebstahl vorläufig festgenommen

    Hagen-Mittelstadt (ots) - Am Montag (11.08.2025) rief der Ladendetektiv einer Drogerie in der Holzmüllerstraße gegen 16:15 Uhr die Polizei, als er einen Dieb verfolgte. Kurz zuvor entfernte der 37-jährige Gauner die Sicherung von einem Flakon, steckte diesen in die Tasche und verließ das Geschäft. Der Detektiv beobachtete das Geschehen, nahm die Verfolgung auf und ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren