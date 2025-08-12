Polizei Hagen

POL-HA: Hagener öffnet Polizisten nach häuslicher Gewalt liegend die Tür

Hagen-Eilpe (ots)

In Eilpe verletzte ein Hagener am Montag (11.08.2025) seinen Stiefvater bei einer Auseinandersetzung. In den späten Abendstunden kam es zwischen den beiden Männern während eines Besuches zu einer Meinungsverschiedenheit. Der Streit sei derart eskaliert, dass der 21-Jährige dem Hagener mit der Faust in das Gesicht schlug und ihn verletzte. Als der Mann am Boden lag, habe sein Stiefsohn ihn weiter geschlagen. Danach habe der 21-Jährige die Wohnung verlassen. Als die Polizei eintraf, öffnete der verletzte Hagener den Beamten im Liegen die Tür. Die Einsatzkräfte kümmerten sich bis zum Eintreffen einer Rettungswagenbesatzung um den Verletzten. Anschließend wurde er vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte fertigten eine Strafanzeige wegen Körperverletzung. Sie konnten den 21-Jährigen nicht mehr antreffen. (arn)

