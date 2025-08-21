PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Berauscht unterwegs

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Eisenberg: Auch mit einem Skateboard darf man nicht berauscht fahren, wenn es eine elektrische Unterstützung hat. Ein 36-Jähriger ist am Mittwochabend mit einem solchen Elektrokleinstfahrzeug in Eisenberg erwischt worden. Dieser wies einen positiven Drogentest auf, sodass die Fahrt für ihn damit beendet war. In Streifenwagen ging es dann weiter in ein Krankenhaus zur Durchführung einer gerichtsverwertbaren Blutentnahme. Im Rahmen des eingeleiteten Ordnungswidrigkeitenverfahrens muss er sich nun verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell

