Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Führerscheinklassen reichen nicht aus

Saale-Holzland-Kreis (ots)

Petersberg: Die erforderliche Führerscheinklasse fehlte am Mittwochabend einem Fahrer eines Gespanns von Pkw und Anhänger. Dieser ist im Ahornweg einer Kontrolle unterzogen worden. Mit dem Anhänger war das zulässige Gesamtgewicht von 3,5 Tonnen überschritten und damit die Klasse B nicht mehr ausreichte. Ein Arbeitskollege des Fahrers konnte die erforderliche Klasse vorweisen und übernahm anschließend das Steuer. Der 42-jährige Fahrer muss sich nun wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis verantworten.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Jena
Telefon: 03641- 81 1503
E-Mail: Pressestelle.LPI.Jena@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

