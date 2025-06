Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Reisender vergisst Rucksack - 59-Jähriger nimmt Gepäck an sich und wird durch Bundespolizei gestellt

Magdeburg (ots)

Am Samstag, den 31. Mai 2025 informierte um 18:20 Uhr ein 25-jähriger Deutscher die Bundespolizei, dass er sein Gepäckstück, aufgrund eines kurzfristigen Gleiswechsels seines Zuges, in einer Sitzgruppe am Hauptbahnhof Magdeburg stehen gelassen und vergessen hatte. Hierbei handelte es sich um einen grauschwarzen Rucksack. Die Beamten nahmen sich der Situation sofort an. Eine Streife eilte zum Bahnsteig 7/8, konnte aber jenes Gepäckstück nicht ausfindig machen. Jedoch wurde im Rahmen der Videoauswertung ein Mann als Tatverdächtiger ermittelt. Dieser nahm den besagten Rucksack an sich und verließ anschließend den Bahnhof in Richtung Konrad-Adenauer-Platz. Die Bundespolizisten stellten den 59-Jährigen, samt dem entwendeten Rucksack, am Zentralen Omnibusbahnhof fest und kontrollierten den ukrainischen Staatsangehörigen. Er erhält eine Strafanzeige wegen Unterschlagung und der Geschädigte seinen Besitz zurück. Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich.

