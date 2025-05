Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Koffer in S-Bahn vergessen: Polizeieinsatz

Schönebeck (ots)

Am Donnerstag, den 29. Mai 2025 wurde die Bundespolizeiinspektion Magdeburg um 09:16 Uhr über ein herrenloses Gepäckstück in einer Regionalbahn am Haltepunkt Schönebeck-Bad Salzelmen informiert. Beamte der Bundespolizei begaben sich unverzüglich in Richtung des Ereignisortes, an Bahnsteig 3 und nahmen sich dem Sachverhalt an. Ein schwarzer Handgepäckkoffer lag in der Gepäckablage im Zug und war nicht einsehbar. Da der Besitzer nicht ausfindig gemacht werden konnte, wurde der Zug vollständig geräumt. In der Zwischenzeit meldete sich der Besitzer des Koffers. Der 22-jährige Deutsche gab an, seinen Koffer beim Ausstieg in Tangerhütte vergessen zu haben. Nach Beschreibung des Kofferinhalts durch den Eigentümer und der anschließenden Öffnung des Koffers durch die Bundespolizisten, konnten die Angaben bestätigt und die polizeilichen Maßnahmen um 10:03 Uhr beendet werden. Im Anschluss wurde der Koffer sichergestellt und konnte dem jungen Mann noch am Mittag in Magdeburg übergeben werden. Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes und mit Blick auf die anstehende Urlaubszeit wieder eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regress-nahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Reisende und deren Angehörige zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

