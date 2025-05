Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 39-Jährige fährt ohne Ticket, mit Haftbefehl und verändertem Dokument, leistet Widerstand - Strafanzeigen und Gefängnis

Stendal (ots)

Am Montag, den 26. Mai 2025 informierte die Zugbegleiterin einer S-Bahn um 16:00 Uhr die Bundespolizei über eine weibliche Person im Zug, welche für die Fahrt kein erforderliches Zugticket vorweisen konnte. Jene Bahn befand sich auf der Fahrt von Magdeburg in Richtung Stendal. Eine verständigte Streife stand bei Einfahrt des Zuges am Hauptbahnhof Stendal, Bahnsteig vier bereit und nahm sich dem Sachverhalt an. Es erfolgte, zum Zwecke der zweifelsfreien Personalienfeststellung, ihre Mitnahme zum nahegelegenen Bundespolizeirevier. Bei dem Ausweisdokument der 39-Jährigen stellten die Beamten Veränderungen unter anderem im Bereich ihres Vor- und Nachnamens fest. Nach Ermittlung und Überprüfung ihrer rechtmäßigen Personalien im Informationssystem der Polizei wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Magdeburg per Vollstreckungshaftbefehl nach ihr suchte. In der Vergangenheit wurde sie wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen rechtskräftig verurteilt. Von der auferlegten Strafe hatte die Gesuchte noch eine Summe von 195 Euro Geldstrafe zu entrichten, beziehungsweise 13 Tage Ersatzfreiheitsstrafe zu verbüßen. Den haftabwendenden Betrag konnte die Gesuchte abermals nicht aufbringen. Im Rahmen der weiteren polizeilichen Maßnahmen unterstützte eine Kollegin des Polizeirevieres Stendal und durchsuchte die Deutsche. Hierbei wiedersetzte sich diese und sperrte sich. Abschließend wurde die Frau in eine Justizvollzugsanstalt gebracht und die ausschreibende Behörde über den Vollzug des Haftbefehls informiert. Sie erhält weitere Strafanzeigen wegen des Erschleichens von Leistungen, Verändern von amtlichen Ausweisen sowie wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte.

