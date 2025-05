Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gesuchte 15-Jährige wirft Stein auf Glasscheibe des Bundespolizeireviers Stendal

Stendal (ots)

Am Montag,den 26. Mai 2025 um 23:00 Uhr erkannte eine eingesetzte Streife am Hauptbahnhof Stendal eine weibliche Person, die mit Steinen auf die Glasscheiben des Bundespolizeireviers warf und begab sich umgehend zur besagten Person. Bei der Kontaktaufnahme ergriff die Deutsche die Flucht über den Bahnsteig eins und versuchte sich der Kontrolle zu entziehen. Sie konnte jedoch durch die Einsatzkräfte gestellt werden. Der Aufforderung sich auszuweisen entgegnete die junge Frau damit, keinerlei Dokumente dabei zu haben. Dementsprechend wurde sie zur Dienststelle der Bundespolizei mitgenommen und zum Auffinden von Identitätsnachweisen durchsucht. Dabei konnten keinerlei gefährliche Gegenstände oder Ausweispapiere aufgefunden werden. Nach einer Belehrung über die Pflicht zur wahrheitsgemäßen Angabe von Personaldaten und die daraufhin durchgeführte fahndungsmäßige Abfrage im Informationssystem der Polizei ergab, dass die 15-Jährige polizeilich bekannt und aktuell als vermisst gemeldet sowie zur Ingewahrsamnahme ausgeschrieben war. Die eingesetzten Beamten kontaktierten die gesetzliche Vertreterin der jungen Ausreißerin, die angab, ihren Schützling abzuholen. Es erfolgte eine Belehrung sowie die Fertigung einer Strafanzeige wegen Sachbeschädigung. Um 04:25 Uhr konnte die Steinwerferin unbeschadet an ihre Tante übergeben werden

