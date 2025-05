Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: 32-Jährige fährt ohne Fahrschein Bahn, leistet Widerstand und muss in Untersuchungshaft

Magdeburg, Berlin (ots)

Am Sonntag, den 25. Mai 2025 nutzte eine Reisende den Regionalex-press von Berlin nach Magdeburg ohne einen dafür erforderlichen Fahr-schein zu besitzen. Die diensthabende Zugbegleiterin bat die Bundespolizei über die Notfallleitstelle der Bahn um Unterstützung bei der Identitätsfeststellung, da die Frau ein sehr aggressives Verhalten zeigte. Eine eingesetzte Streife empfing den einfahrenden Zug um 14:47 Uhr am Hauptbahnhof Magdeburg, Bahnsteig acht und nahm die 32-Jährige in die Diensträume am Hauptbahnhof mit, da eine Identitätsfeststellung vor Ort nicht möglich war. Bei der sich anschließenden Durchsuchung leistete sie Widerstand. Mittels Fingerabdruckscan konnte die aus den Vereinigten Staaten stammende Frau zweifelsfrei identifiziert werden. Ein Abgleich der Personaldaten mit dem Fahndungssystem der Polizei ergab einen Untersuchungshaftbefehl des Amtsgerichts Tiergarten. Demnach ist die 32-Jährige dringend verdächtig, zahlreiche Leistungserschleichungen und Diebstähle begangen zu haben. Da sie unbekannten Aufenthaltes und flüchtig war, erging der Haftbefehl am 6. Mai dieses Jahres. Diesen eröffneten die Bundespolizisten der Gesuchten und nahmen sie fest. Die telefonisch kontaktierte Bereitschaftsrichterin vereinbarte die Überstellung der Festgenommenen zum zentralen Polizeigewahrsam Berlin, um die Frau am Folgetag vor dem zuständigen Amtsgericht Tiergarten vorzuführen. Die Übergabe der Gesuchten erfolgte um 22:04 Uhr in Berlin.

