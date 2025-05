Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf: Unbekannte entwenden Kupferkabel - Wer hat etwas gesehen?

Wengelsdorf (ots)

Am Sonntag, den 25. Mai 2025 informierte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma das Bundespolizeirevier in Halle (Saale) über einen Diebstahl von Kupferkabel an einer Baustelle. Diese befindet sich an der Bahnstrecke von Halle (Saale) nach Weißenfels, in der Ortslage Wengelsdorf. Eine Streife der Bundespolizei fuhr umgehend in Richtung des Tatortes. Der oder die bisher unbekannten Täter verschafften sich widerrechtlich Zutritt und entwendet circa 200 Kilogramm Kupferkabel. Die Abschnitte lagen, auf einer Länger von jeweils zwei Metern Länge, zur Entsorgung bereit. Die Einsatzkräfte fertigten Fotos vom Tatort und dem Nahbereich. Durch die beschriebene widerrechtliche Handlung entstand ein Schaden im unteren vierstelligen Bereich. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat ein Ermittlungsverfahren wegen eines besonders schweren Falls des Diebstahls eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung:

Wer hat am Sonntag, den 25. Mai 2025 in der Zeit von 05:00 Uhr bis 19:00 Uhr oder auch in den Tagen vor der Tat verdächtige Personen- und/oder Fahrzeugbewegungen in dem oben beschrieben Bereich wahr-genommen, die mit dem Diebstahl in Verbindung gebracht werden könn-ten? Gab es zu einem bestimmten Zeitpunkt akustische Geräusche? Wurde jemandem eine größere Menge Kupferkabel zum Ankauf angeboten oder sind Lagerstätten von ggf. Diebesgut im privaten Bereich bekannt?

Auch eine Woche zuvor kam es am 18. Mai 2025 in selbigen Bereich in der Zeit von 05:00 Uhr bis 19:00 Uhr zu einer Diebstahlshandlung. Konnten Sie für sich ungewöhnliche Situationen wahrnehmen? Dann melden sie sich!

Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magde-burg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hot-line (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

