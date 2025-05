Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Zeugenaufruf der Bundespolizei: Schottersteine auf Bahngleis werden durch Güterzug erfasst

Wolmirstedt (ots)

Am Samstag, den 24. Mai 2025 informierte die Notfallleitstelle der Bahn um 15:59 Uhr die Bundespolizeiinspektion Magdeburg über einen gefährlichen Eingriff in den Bahnverkehr im Bereich Wolmirstedt: Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein Güterzug auf der Bahnstrecke von Wolmirstedt in Richtung Magdeburg und überfuhr, auf Höhe des Bahnüberganges, auf den Schienen liegende Schottersteine. Unverzüglich erfolgte die Sperrung der Bahngleise und eine verständigte Streife der Bundespolizei fuhr mit Blaulicht und Martinshorn in Richtung des Ereignisortes. Die Beamten dokumentierten den Sachverhalt und fotografierten die Örtlichkeit. Zudem stellten die Einsatzkräfte sogenanntes Steinmehl im Schienenbereich auf einer Länge von zwei Metern fest. Durch den Polizeieinsatz und die Streckensperrung von circa 30 Minuten erhielten insgesamt 15 Züge eine Verspätung von insgesamt 467 Minuten. Bei dieser Tat handelt es sich um kein Kavaliersdelikt, sondern um eine schwerwiegende Straftat, bei der es zu weitaus hohen Sach- oder auch Personenschäden hätte kommen können. Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg hat entsprechend ein Ermittlungsverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Bahnverkehr eingeleitet und benötigt die Mithilfe der Bevölkerung. Wer hat am 24. Mai 2025 zwischen 15:30 Uhr und 16:00 Uhr verdächtige Personen im Bereich des Bahnüberganges Bahnhofstraße - Glindenberger Straße in Wolmirstedt wahrgenommen, die mit der Tat in Verbindung gebracht werden könnten? Sachdienliche Hinweise werden in der Bundespolizeiinspektion Magdeburg (Tel.: 0391 / 56549 555), unter der kostenfreien Bundespolizei - Hotline (Tel.: 0800 / 6 888 000) oder bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegengenommen. Weiterführende Informationen können auch über das Hinweisformular auf der Bundespolizei-Homepage www.bundespolizei.de gegeben werden.

