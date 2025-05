Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Herrenloser Koffer in Regionalbahn - Polizeieinsatz, Zugverspätungen und -ausfälle

Dessau-Roßlau, Köthen (Anhalt) (ots)

Am Freitag, den 23. Mai 2025 sprach das Zugpersonal einer Regionalbahn um 15:25 Uhr eine Streife der Bundespolizei in jenem Zug an und informierte die Beamten über einen herrenlosen Koffer. Der Zug befand sich auf der Strecke von Dessau über Köthen in Richtung Aschersleben. Wiederholte Lautsprecherdurchsagen nach einem möglichen Besitzer beziehungsweise einer Besitzerin verliefen erfolglos. Zudem war der Inhalt des Gepäckstückes nicht einsehbar. Der Zug fuhr am Bahnhof Köthen bis zum Ende des genutzten Bahngleises und wurde in enger Zusammenarbeit mit dem Zugpersonal geräumt. Parallel forderten die Bundespolizisten einen Diensthundeführer mit seinem Sprengstoffspürhund an. Das Team war um 15:55 Uhr vor Ort und begann sofort mit seiner Arbeit. Nachdem der vierbeinige Kollege bei der Absuche kein sprengstofftypisches Anzeigeverhalten aufwies, wurde der schwarze Koffer als ungefährlich eingestuft und geöffnet. Darin befand sich Kleidung. An dem Gepäckstück stellten die Beamten ein Namensschild mit den Personalien einer 43-jährigen Deutschen fest. Ob es sich dabei tatsächlich um die Besitzerin des Koffers handelt, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Durch den polizeilichen Einsatz erhielten zwei Züge insgesamt eine Verspätung von 30 Minuten. Zudem fielen zwei Züge komplett aus.

Die Bundespolizei weist aufgrund des aktuellen Sachverhaltes erneut eindringlich darauf hin: Bitte achten Sie auf ihr Reisegepäck! Behalten Sie dieses ständig im Blick und führen Sie es immer bei sich. Neben einem möglichen Gepäckdiebstahl kann es, wie in dem aktuellen Fall, zu einem Polizeieinsatz unter finanzieller Regressnahme kommen. Außerdem haben derartige Vorfälle immer weitreichende Einschränkungen für andere Reisende und deren Angehörige zur Folge, die mit der angemessenen Sorgfalt der jeweiligen Besitzer zu vermeiden wären.

