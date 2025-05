Bundespolizeiinspektion Magdeburg

BPOLI MD: Gemeinsame Pressemitteilung des Polizeireviers Magdeburg und der Bundespolizei: Täter nach Einbruch in Untersuchungshaft

Magdeburg (ots)

Am Dienstag, den 20.05.2025 kam es am helllichten Tag zu einem Einbruch in einem Einfamilienhaus in dem Bereich Stadtfeld-West. Ein vermeintlicher Täter konnte durch die Bundespolizei am Bahnhof festgestellt und später vorläufig festgenommen werden. Laut aktuellen Ermittlungen verschafften sich ein oder mehrere Täter gewaltsam Zutritt in das Einfamilienhaus und durchsuchten anschließend sämtliche Räume sowie Schränke nach möglichem Diebesgut. Anschließend flüchteten der oder die Täter mit dem Diebesgut - unter anderem Schmuck sowie Personaldokumente - in unbekannte Richtung. Die Kollegen des Sofortlagendienst vom Polizeirevier Magdeburg sicherten am Tatort Spuren und leiteten die entsprechenden Ermittlungen ein. Durch Beamte der Bundespolizei wurde um 15:50 Uhr im Hauptbahnhof Magdeburg eine Kontrolle bei einem 44-jähriger Mann durchgeführt. Dieser führte ein E-Bike mit sich. Bei der Inaugenscheinnahme der Rahmennummer konnten Manipulationen festgestellt werden. In seiner Jackentasche bemerkten die Einsatzkräfte eine Plastiktüte mit zahlreichen Ausweisdokumenten. Auf diese angesprochen, machte der Deutsche widersprüchliche Aussagen und versuchte sich der Kontrolle durch Weggehen zu entziehen. Die aufgefundenen Dokumente stimmten nicht mit seinen eigenen Personalien überein. Bei der Nachschau in seinem Rucksack kamen unter anderem Schmuck, andere Wertgegenstände sowie Einbruchswerkzeug zum Vorschein. Für die Beamten erhärtete sich ihr Anfangsverdacht einer Straftat und es erfolgte die Mitnahme in die Räumlichkeiten am Hauptbahnhof Magdeburg. Im Zuge der strafprozessualen Maßnahmen kontaktierten die Einsatzkräfte das Polizeirevier Magdeburg und es konnte schnell ein Tatzusammenhang zwischen dem Einbruch und dem kontrollierten Mann hergestellt werden. Der 44-Jährige wurde anhand der bisherigen Ermittlungsergebnisse vorläufig festgenommen. Weiterführende Ermittlungen ergaben erste Verdachtsmomente dahingehend, dass der Beschuldigte für andere ähnlich gelagerte Taten in Frage kommen könnte. Anlässlich der aktuellen Erkenntnisse erließ am darauffolgenden Tag die zuständige Richterin des Amtsgerichts Magdeburg gegen den Mann einen Untersuchungshaftbefehl, welcher von der Polizei durch die Einlieferung in eine Justizvollzugsanstalt vollstreckt wurde. Die Ermittlungen dauern weiterhin an.

