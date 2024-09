Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Verkehrskontrollen in Bockenem - Polizei überwacht Einhaltung der Geschwindigkeitslimits

Hildesheim (ots)

BOCKENEM (erb). Polizisten des Polizeikommissariats Bad Salzdetfurth führten am 22.09.2024, in der Zeit von 12:55 Uhr bis 15:15 Uhr, Geschwindigkeitsmessungen an der Bundesstraße 243a in 31167 Bockenem durch.

Hierbei fielen 14 Verkehrsteilnehmer auf, die mit ihrem Pkw zu schnell unterwegs gewesen sind. Die höchste gemessene Geschwindigkeit erreichte ein Autofahrer aus Berlingerode mit 104 km/h. Ihn erwarten nun ein Bußgeld von 200 Euro nebst Verfahrenskosten sowie ein Punkt in Flensburg.

Da die Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit eine der Hauptunfallursachen darstellt, werden die Bad Salzdetfurther Beamten auch in Zukunft im gesamten Zuständigkeitsbereich gleichgelagerte Kontrollen durchführen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell