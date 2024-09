POL-HI: Vandalismus in Schellerten

Hildesheim (ots) - Am Samstag, 21.09.2024, um 17:22 Uhr, entwendeten zwei bislang unbekannte Täter in der Straße Am Roten Steine in Hildesheim einen Krankenfahrstuhl aus einer Garage. Hierbei wurden die Täter von einer Zeugin bei der Tatausführung beobachtet und folgendermaßen beschrieben werden: - ca. 14 - 15 Jahre alt - braune glatte Haare Die beiden Täter, von denen einer ein Fahrrad mit sich führte, flüchteten ...

